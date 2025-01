Kanye West verstört Fans mit explizitem Video von nackter Pamela Anderson

Kanye West teilt Video von nackter Pamela Anderson

West, der seit 2022 mit Censori verheiratet ist, veröffentlichte in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Story auf Instagram ein explizites Video aus dem Jahr 2008, in dem die heute 57-jährige Anderson "Playboy"-Mogul Hugh Hefner an dessen Geburtstag eine Geburtstagstorte überreicht - und dabei vollkommen nackt ist (zu sehen hier).

Es handelt sich bei dem Posting des Rappers Berichten zufolge um einen Ausschnitt aus der Reality-Show "The Girls Next Door". Hefner, der 2017 im Alter von 91 Jahren verstarb, war in dem Clip zu sehen, wie er lächelt und die Schauspielerin an der Taille packt, während Anderson Hefner mit Küssen überhäuft. In der Szene trug Anderson, die damals 40 Jahre alt war, nichts als High Heels.