Diese Stars setzen sich für Filmrollen enormen Torturen aus

Auch Chris Hemsworth hat für seine Filmrollen schon öfter ab- und zugenommen. In Interviews gestand er, dass er für seinen Film "In the Heart of the Sea" binnen kürzester Zeit 15 Kilo abnehmen musste und nur 500 Kalorien am Tag zu sich nahm. Auf Instagram schockte der Schauspieler mit einem Foto, das ihn extrem abgemagert zeigt.