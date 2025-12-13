Jason James Richter: Was wurde aus dem "Free Willy"-Kinderstar?

Der berührende Tierfilm "Free Willy – Ruf der Freiheit" aus dem Jahr 1993 hat die Herzen des damaligen Kinopublikums im Sturm erobert. Wie so oft geht es um die enge Freundschaft zwischen Mensch und Tier: Im Film setzt der zwölfjährige Straßenjunge Jesse alles daran, seinen besten Freund, den dreieinhalb Tonnen schweren Orca-Wal Willy, aus dem Becken des Vergnügungsparks zu befreien. Dieses ist nämlich erstens viel zu klein für das Tier, zweitens vermisst Willy seine Familie in den unendlichen Weiten des Meeres. Sein Ruf nach Freiheit wird immer lauter ...

"Free Willy - Ruf der Freiheit" war einer der ersten Filme, die auf das Leiden von Tieren in Vergnügungsparks, allen voran Meerestieren, aufmerksam machten. Das berühmte Ende – Willys Sprung in die Freiheit – mag zwar kitschig sein, sorgt aber heute noch für Gänsehaut. "Free Willy" ist aufwendig inszeniertes Gefühlskino, das wirklich niemanden kalt lässt. Die menschliche Hauptrolle wurde von Jason James Richter, damals 13 Jahre alt, dargestellt. 4.000 Buben sprachen für die Rolle vor, doch Richter setzte sich durch. Heute zählt der Schauspieler 45 Lenzen – und hat, einem Ozean gleich, viele Höhen und Tiefen erlebt.

Von der Leinwand auf die Musikbühne – und zurück Richter spielte auch in den beiden Fortsetzungen "Free Willy 2" und "Free Willy 3" mit, die aber an den Erfolg des Ursprungsfilms nicht mehr anknüpfen konnten. Auch abseits des Franchise blieb der große Erfolg für den jungen Schauspieler aus, er ergatterte bloß Episodenauftritte in TV–Serien oder Rollen in kleineren Filmproduktionen. Von 2001 bis 2010 legte er eine Schauspielpause ein, die er selbst mit dem Wunsch nach mehr Privatsphäre begründete. Richter widmete sich seiner Leidenschaft für Musik, spielte in den Bands Blue Root und Fermata E-Gitarre und E-Bass. In einem Interview mit People aus 2003 gab er an, er würde sich als Mitglied einer Musikband wohler fühlen als als Filmstar, da er hier nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen würde. Mit Blue Root kam es zu kreativen Differenzen, die zum Ausstieg Richters führten, auch seine darauffolgende Band Fermata löste sich 2011 auf. Beiden Bands war kein großer Erfolg gegönnt.

Weil es mit der Musik nicht klappte, kehrte Richter 2010 wieder zur Schauspielerei zurück, doch auch hier konnte er bis heute keine Erfolge mehr verbuchen. Das größte Projekt war der Thriller "The Little Things" aus 2021, in dem er an der Seite von Denzel Washington, Rami Malek und Jared Leto zu sehen war. Doch Richters Rolle war nur eine kleine. Richter ist jedoch nach wie vor als Schauspieler aktiv, seine bekannteste Rolle bleibt aber die des Jesse in "Free Willy".