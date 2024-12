Obdachlos und schwere Schicksalsschläge: Was wurde aus East 17?

Nach einigen wenigen erfolgreichen Jahren war von der Band aber bald nichts mehr zu hören, die Jungs verschwanden in der Versenkung – oder etwa doch nicht? Was ist aus Terry Coldwell (heute 50), Brian Harvey (50) und John Hendy (53) und Tony Mortimer (54) geworden?

Einer dieser Hits ist, auch wenn er heute zwischen modernen Klassikern von Mariah Carey , Kelly Clarkson oder John Legend gerne vergessen wird, der Song "Stay Another Day" der britischen Boyband East 17. Die Ballade stürmte 1994 nicht nur in Deutschland und Österreich, sondern vor allem in Großbritannien die Charts, wo er zur Weihnachtszeit sogar Platz 1 errang. Heuer feiert der Song somit sein 30. Jubiläum.

In der Adventszeit erinnert man sich gern an frühere Weihnachtshits, die im Radio liefen, als man jung (oder jünger) war und man sich noch mit leuchtenden Augen auf das Christkind freute – oder man zumindest froh war, wenn man es schaffte, rechtzeitig das heiß erwünschte, aber mit mühsamer Anstrengung aufzutreibende Geschenk für den Nachwuchs zu besorgen.

Rebellische Anti-Boyband

Die 90er waren das Jahrzehnt der Boybands: Niedliche Jungs mit gerade so viel Sexappeal, dass die Zielgruppe der jungen Mädchen nicht verschreckt wurde, aber trotzdem auch deren Mütter Interesse an der Band zeigten. Man denke an Take That oder die Backstreet Boys: das Image war glatt poliert, die Gesangsbuben entstammten meist der Weißen Oberschicht und mit Gänsehautballaden brach man Herzen von Millionen Fans weltweit. Auch wenn es mindestens einen Rabauken in der Gruppe gab, hieß das Motto trotzdem: Bitte immer Schwiegermutter-tauglich bleiben!

In Großbritannien machte es die Mega-Band Take That (mit Gary Barlow und Robbie Williams) vor, einer der erfolgreichsten Bands dieses Jahrzehnts. Weil jeder Trend aber früher oder später Gegentrends hervorbringt, wurde bald die vierköpfige (selbst das war bereits außergewöhnlich) Band aus dem Londoner East End medienwirksam präsentiert:

East 17 trat im Gegensatz zu Take That und Co. rebellischer, aufmüpfiger und proletarischer auf (zumindest das, was man im damaligen Popbusiness darunter verstand). Sie kamen aus der Arbeiterklasse und zeigten das auch: Flinserl, Tattoos, Glatze, Lederjacke, Baggypants, Karohemden. Die Anti-Boyband. Balladen gab's trotzdem.