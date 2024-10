Was wurde aus dem ehemaligen DSDS-Sieger Mark Medlock?

Leben mit vielen Schicksalsschlägen

Das musikalische Talent wurde Medlock, der 1978 in Frankfurt am Main geboren wurde, in die Wiege gelegt: Sein amerikanischer Vater war Gospelsänger. Bevor Medlock an "DSDS" teilnahm, war er etwa als Pflegehelfer, Gärtner und Müllmann beschäftigt. Während der Castingshow ging er keiner Erwerbstätigkeit nach – und hatte Schulden in Höhe von 6.000 Euro. Seine Eltern hatte er schon im frühen Alter verloren, zudem hatte er mit Drogenproblemen zu kämpfen. Aufgrund seiner offen gelebten Homosexualität wurde er immer wieder Opfer von homophoben Anfeindungen.

All diese Schicksalsschläge wurden in der Castingshow schamlos ausgeschlachtet. Medlocks offene Art und seine soulige Stimme kamen sowohl beim Publikum als auch bei Dieter Bohlen an: Der Chef-Juror nahm Medlock von Beginn an unter seine Fittiche, wurde sein Mentor. Medlock war der Liebling der Staffel, sein Sieg keine Überraschung.