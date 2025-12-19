Familienstreit zu Weihnachten: Drama im Beckham-Clan wegen Brooklyn

Ein Thema, welches die Klatschspalten 2025 beschäftigte, war der anhaltende Streit zwischen Brooklyn Beckham, seiner Ehefrau Nicola Peltz und dem Rest des Beckham-Clans. Der älteste Sohn Brooklyn hat sich angeblich stark von seiner Familie distanziert. Über mögliche Gründe für den Familienzwist wurde in den vergangenen Monaten viel spekuliert - und es sieht nicht danach aus, als könnte es vor Weihnachten noch zu einer Versöhnung kommen. Kein gemeinsames Weihnachten in Sicht Wie die Daily Mail berichtet, habe sich Victoria Beckham aber angeblich geschworen, sich die Weihnachtsfeierlichkeiten trotz des Streits mit ihrem entfremdeten Sohn nicht verderben zu lassen. Die Spannungen innerhalb der Beckham-Familie hatten dazu geführt, dass Brooklyn und seine Ehefrau dieses Jahr bei allen wichtigen Familienveranstaltungen fehlten – darunter auch bei den Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag von David Beckham und seiner Ordensverleihung im November.

Ein gemeinsames Weihnachtsfest ist daher ebenfalls unwahrscheinlich. Der älteste Sohn von David und Victoria Beckham, Brooklyn, wird die Feiertage voraussichtlich mit seiner Frau und ihrer milliardenschweren Familie in Miami verbringen, während die Beckhams gemeinsam in Großbritannien feiern. Victoria Beckham soll angesichts der Situation niedergeschlagen sein, dennoch habe sie sich vorgenommen, sich die Feiertage nicht verderben zu lassen. Situation belastet Familie Beckham "Es ist ein Jahr her, dass sie sich alle zuletzt gesehen haben, und sie wird das wohl nie ganz verarbeiten. Aber sie lässt sich davon über die Feiertage nicht unterkriegen, denn sie muss stark sein, besonders für [ihre Tochter] Harper, aber auch für ihre Eltern und Davids Eltern", zitiert die Daily Mail eine namentlich nicht bekannte Quelle. Freunde der Familie Beckham behaupten, vor allem Victorias Mutter Jackie und Davids Mama Sandra seien "sehr traurig" über den Bruch, der dazu führt, dass sie Brooklyn nicht mehr sehen.