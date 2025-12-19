2018 wurde bei der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit Lungenfibrose diagnostiziert. Bisher konnte die 52-Jährige gut mit der Erkrankung leben, doch nun hat sich ihr Zustand deutlich verschlechtert: Wie das norwegische Königshaus bekannt gab, benötigt Mette-Marit eine Lungentransplantation.

"Sehr viele Dinge, die ich nicht mehr tun kann" Aufgrund des aktuellen Gesundheitszustandes der Prinzessin wurden medizinische Vorbereitungen getroffen. "Im Herbst wurden mehrere Tests durchgeführt, die eine deutliche Verschlechterung des Gesundheitszustands der Kronprinzessin zeigen", heißt es in der offiziellen Stellungnahme des Hofes. "Die Ärzte am Rikshospitalet haben daher mit den Vorbereitungen für eine Untersuchung im Hinblick auf eine Lungentransplantation begonnen." Mette-Marit selbst sprach offen über ihre gesundheitliche Situation in einem Interview mit dem norwegischen TV-Sender NRK im Rahmen der Sendung "Året med kongefamilien" (deutsch: "Das Jahr mit der Königsfamilie"). Sie erklärte, dass im Herbst Gespräche mit Ärzten über die Möglichkeit einer Transplantation geführt worden seien. "Allein schon der Gedanke daran ist ziemlich belastend“, gab Mette-Marit zu. Die Norwegerin beschrieb, wie die Krankheit sie zunehmend in ihrem Alltag einschränke: "Der größte Unterschied für mich ist eigentlich, dass ich die Dinge, die ich früher geschafft habe, jetzt nicht mehr schaffe. Es gibt einfach sehr viele Dinge, die ich nicht mehr tun kann."

Verschlechterung kam schneller als erwartet Eine Lungenfibrose führt zu immensen Atemschwierigkeiten. Die Kronprinzessin hatte bislang gehofft, die Krankheit mit Medikamenten kontrollieren zu können, sagte sie im Interview. "Wir haben bei dieser Krankheit ja immer gewusst, dass es in diese Richtung gehen wird. Aber ich glaube, dass es etwas schneller gekommen ist, als ich es mir zumindest vorgestellt und erhofft hatte." Laut ihrer Aussage sei der Verlauf der Krankheit zunächst recht langsam gewesen, bevor sich ihr Zustand nun verschlechtert habe.