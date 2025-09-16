Prinzessin Mette-Marit: Hochzeits-Doku wird Diskussionen auslösen

Eine neue Netflix-Dokumentation über die norwegische Prinzessin Märtha Louise und ihren heutigen Ehemann, den Schamanen Durek Verrett, wird nach Ansicht von Kronprinzessin Mette-Marit zweifelsohne für Diskussionen am Osloer Hof sorgen. "Ich glaube, das wird sie ganz bestimmt, ja", sagte die Frau von Kronprinz Haakon und Schwägerin von Märtha Louise am Dienstag in Oslo mit einem Lächeln auf eine entsprechende Frage einer Reporterin. Da sie die Doku noch nicht gesehen habe, könne sie sich nicht näher dazu äußern, sagte Mette-Marit der Zeitung Verdens Gang. Sie habe sich noch nicht entschieden, ob sie den Film schauen werde.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/NTB/HEIKO JUNGE Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett am Tag ihrer Hochzeit

Königshaus: Verstoß gegen Vereinbarung Ärger dürfte jedoch bereits vorprogrammiert sein: Das Königshaus warf Märtha Louise und Verrett in einer ersten Reaktion vor, mit ihrem Mitwirken an der Dokumentation gegen eine Abmachung mit dem Hof verstoßen zu haben. Das Königshaus hatte vor der Hochzeit erklärt, nicht an der Produktion mitwirken zu wollen. Sehen Sie hier den Trailer:

Märtha Louise und Verrett hatten zudem bereits 2022 in einer Vereinbarung zugestimmt, den Prinzessinnentitel und die Verbindung zum Königshaus nicht im kommerziellen Zusammenhang zu benutzen. Jeder habe das Recht, seine Geschichte zu erzählen, teilte eine Sprecherin des Hofes dazu norwegischen Medien mit. Zugleich wünsche sich das Königshaus eine deutlichere Trennung zwischen den Geschäftsaktivitäten des Paares und des Königshauses.