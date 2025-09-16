Kastelruther Spatzen-Sänger Norbert Rier erlitt leichten Schlaganfall

Der Frontmann der seit Jahrzehnten äußerst erfolgreichen Südtiroler Volksmusikgruppe Kastelruther Spatzen, Norbert Rier, hat einen leichten Schlaganfall erlitten. Es habe sich um eine "Vorstufe zum Schlaganfall" gehandelt, sagte der Sänger in einem Interview mit der Tageszeitung Dolomiten (Dienstagsausgabe). Bei den Untersuchungen sei zudem herausgekommen, dass er sich auch seine Herzklappe wieder austauschen lassen müsse, die vor acht Jahren eingesetzt worden war.

Ihm sei "vorher schwindelig" geworden, schilderte der 65-jährige Südtiroler, der auch Landwirt ist und eine Haflinger-Zucht betreibt. In der Notaufnahme sei dann alles durchgecheckt worden. Zum leichten Schlaganfall sei außerdem noch ein Leistenbruch hinzugekommen: "Dieser muss auch noch operiert werden. Alles kommt zusammen." Über den medizinischen Notfall, der sich vor einigen Wochen ereignete, hatte das deutsche Online-Musikportal Schlager.de zuerst berichtet.