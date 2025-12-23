Kate: Ihr Bruder gibt Einblicke in das Verhältnis zur Prinzessin

Prinzessin Kates Kernfamilie – Ehemann William und Kinder George, Charlotte und Louis – steht bekanntlich beinahe regelmäßig im Rampenlicht, man hat das Gefühl, alles über das Familienleben des Prinzen und der Prinzessin von Wales zu wissen (die Wahrheit ist freilich: Wir wissen nur einen Bruchteil darüber). Doch über Kates ursprüngliche Familie, ihre Geschwister und ihre Eltern, ist weniger bekannt. Nun gab Kates Bruder James Middleton allerdings der Zeitschrift Hello! ein Interview und sprach über sein Verhältnis zur Prinzessin von Wales.

Kate gibt Rat in Sachen Kindererziehung „Wir sind wirklich glücklich, eine sehr enge Familie zu sein, und so kommen wir relativ regelmäßig als Familie zusammen und lieben diese Gelegenheit“, erklärte der 38-Jährige im Gespräch. Als jüngstes Kind in der Familie profitiere er zudem von den Erfahrungen seiner älteren Schwestern, besonders jetzt, da er selbst Vater eines zweijährigen Sohnes ist. „Eines der wunderbaren Dinge daran, der Jüngste zu sein und als Letzter Kinder zu bekommen, ist, dass es eine Fülle von Utensilien gibt, die sehr nützlich sind“, fügte er hinzu. Kate und James haben noch eine Schwester: Pippa Middleton (42). Kate ist 43 Jahre alt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © via REUTERS/POOL James und Pippa Middleton

Immer füreinander da James Middleton fühle sich unterstützt und selbstbewusster dank seiner beiden Schwestern, betonte er, vor allem in seiner Rolle als Vater. Besonders in der Erkältungszeit sei der Austausch innerhalb der Familie von großer Bedeutung: „Als Elternteil ist man immer nervös, besonders zu dieser Jahreszeit, wenn Husten, Schnupfen und Erkältungen umgehen. Sie sind auf jeden Fall am Telefon erreichbar, wenn wir einen Rat brauchen. Und genauso wissen sie, dass ich am Telefon erreichbar bin, wenn sie einen Rat zur Haltung ihrer Hunde brauchen.“ Auch während Kates belastenden Krebsbehandlungen hielt die Familie eng zusammen und stand Kate mit Rat und Tat zur Seite.

Die Middletons und Hunde Man merkt also bereits: Die Liebe zur Familie verbindet die Middletons, doch auch die gemeinsame Leidenschaft für Hunde spielt eine besondere Rolle. James Middleton ist ein bekannter Hundeliebhaber und stolzer Besitzer von vier Vierbeinern: Mabel, Isla, Inca und Luna. Diese Liebe teilt er auch mit seiner Schwester Kate und deren Ehemann Prinz William. Das royale Paar nahm 2020 einen schwarzen Cocker Spaniel namens Orla in ihre Familie auf – gezüchtet von keinem Geringeren als James Middleton selbst.