Royals

Grausam? George, Charlotte und Louis dürfen Geschenke nicht behalten

Kate mit Charlotte und Louis bei einer Weihnachtsveranstaltung, alle halten Kerzen.
Es gibt nämlich ein offizielles – und öffentlich einsehbares – Regel-Handbuch, das genau definiert, wie Royals mit Geschenken umgehen müssen.
23.12.25, 10:27

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Die britische Königsfamilie lebt nach einem strikten Protokoll, das nicht nur ihren öffentlichen Auftritten, sondern auch ihrem Umgang mit Geschenken klare Regeln vorgibt. 

Auf den ersten Blick mag es glamourös und privilegiert anmuten, wenn die Mitglieder der königlichen Familie beinahe täglich von Anhängern der Monarchie oder von Staatsgästen beschenkt werden – und bis zu einem gewissen Grad mag das auch stimmen. Doch hinter der Fassade der scheinbar unendlichen Geschenkflut stehen detaillierte Vorschriften, die penibel eingehalten werden müssen. Vor allem die Kinder von William und Kate – George (12), Charlotte (10) und Louis (7) – dürften so manches Mal an diesen Regeln verzweifeln.

Warum auf royalen Weihnachtskarten immer Sommer ist

Alles geht an König Charles

Die Royals entscheiden nicht selbst, welche Präsente sie behalten dürfen und welche nicht – beziehungsweise, was mit den offiziellen Geschenken generell passiert. Es gibt nämlich ein offizielles – und öffentlich einsehbares – Regel-Handbuch, das sieben Seiten umfasst und genau festlegt, welche Geschenke behalten, gespendet oder auch abgewiesen werden dürfen. Diese Regeln gelten für alle Royals – zumindest fast.

Denn generell gilt: Alle Geschenke, die den royalen Familienmitgliedern überreicht werden, gehen erstmal an das Familienoberhaupt – aktuell König Charles III., zuvor Queen Elizabeth II. Wenn ein Royal also beschenkt wird, beschenkt er oder sie somit eigentlich den König oder die Königin. 

William und Kate veröffentlichen Weihnachtskarte: Louis stiehlt Geschwistern die Show

Nicht einmal für den royalen Nachwuchs wie eben George und seine Geschwister werden hier Ausnahmen gemacht. Großvater König Charles hat das letzte Wort darüber, was mit den Präsenten an sie geschieht, automatisch behalten dürfen die Kinder die (meist ohnehin kleinen) Aufmerksamkeiten nicht.

Der König entscheidet also darüber, was mit den Geschenken geschieht. Theoretisch kann er diese weggeben, er kann aber auch die Entscheidung fällen, dass die Kinder die Präsente behalten dürfen – in diesem Fall aber erhält der royale Nachwuchs das Geschenk erst, wenn er oder sie selbst König oder Königin wird. Wie sehr diese Regel allerdings in der Praxis tatsächlich eingehalten wird, darf hinterfragt werden.

Auch eine Möglichkeit: König Charles darf das Geschenk an ein anderes Kind der Familie weitergeben. Wie auch immer: Die Eltern (William und Kate) haben hier nicht das letzte Wort. 

Andrew: Seine Liebe zu Teddybären erreicht neuen problematischen Höhepunkt

Sicherheitscheck und bestimmter Wert

Entscheidet man sich, königliche Familienmitglieder zu beschenken, sollte man sich zuvor einige Gedanken darüber machen. Denn die Richtlinien sehen auch vor, dass Royals Geschenke von Privatpersonen ablehnen können, wenn es "Bedenken hinsichtlich der Besitzverhältnisse oder der Motive des Schenkenden oder des Geschenks an sich gibt", wie es im Handbuch steht. 

Akzeptiert wird ein Geschenk in der Regel nur, wenn es einem Sicherheitscheck standhält und einen Wert von weniger als 150 Pfund nicht übersteigt. Aber: Besonders bei Blumen, Lebensmitteln oder anderen "konsumierbaren Artikeln in angemessenen Mengen" darf man davon ausgehen, dass diese Geschenke angenommen werden.

Sollte für ein Geschenk jedoch keine Verwendung bestehen, wird es häufig an gemeinnützige Organisationen gespendet. Manchmal landen Präsente auch einfach auf dem Abstellgleis, sprich: Sie werden weggeworfen.

Zwecks Überblick werden alle offiziellen Geschenke genauestens katalogisiert. Jedes Jahr veröffentlicht das Königshaus eine Liste der erhaltenen Präsente. 

Was gilt als Geschenk?

Natürlich legt das Handbuch auch fest, welche Aufmerksamkeiten überhaupt als Geschenk definiert werden. Generell gilt: Egal, wie klein die Aufmerksamkeit ist, es ist ein Geschenk, wenn es dem Royal überreicht wird. Dabei kann es sich beispielsweise auch um eine Blume von einem Spaziergänger handeln. 

Für private Geschenke innerhalb der Familie greifen all diese Regeln freilich nicht.

Warum Prinz Louis eine Sonderbehandlung von Kate und William erhält

Beispiele von skurrilen Geschenken an die Royals

Wer glaubt, Könige, Königinnen, Prinzen und Prinzessinnen werden mit Gold, Silber und anderen Kostbarkeiten überschüttet, der irrt. Meist handelt es sich bei offiziellen Geschenken nämlich um zuweilen durchaus skurrile Ideen – hier einige Beispiele:

  • Spielzeug-Brezel
  • Supermarkt-Gutschein
  • Kaktus
  • Holzeier aus Neuseeland
  • Krawatten
  • Badehosen
  • Seifenspender
  • Strickblumen
  • Baseball-Trikot an Archie (an Meghan)
  • Badetuch mit royalem Titel-Aufschrift
  • Selbstgemachter Kinder-Sessel
  • (Stoff-)Puppen
  • großes bemaltes Osterei
  • Hunde-Porzellanfiguren
  • Geburtstagsballons 

Mehr zum Thema

Weihnachten Prinzessin Kate König Charles III. Prinz William Prinz Harry
kurier.at, msim  | 

Kommentare