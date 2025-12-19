Harry sorgt für neue Spannungen mit zukünftigen König - Williams Titel verwendet

Die Beziehung zwischen Prinz William und Prinz Harry gilt ohnehin schon als fundamental zerrüttet. Nun hat sich der Herzog von Sussex zudem einen Kommentar erlaubt, der von zahlreichen Royal-Fans als Affront gegen den zukünftigen König gedeutet wird. "Harry Wales" - Ankündigung sorgt für Kritik Harry nahm diese Woche beim St. Regis World Snow Polo Championship in Aspen teil. Seine Teilnahme war Berichten zufolge eine Überraschung. Quellen zufolge sprang der zweifache Vater für einen Freund ein, der zum Team von Aspen Valley gehört.

Dass Prinz Harry bei dem Event als "Harry Wales" angekündigt wurde, sorgt jedoch weitgehend für Kopfschütteln in den sozialen Medien. Immerhin lautet Harrys Titel Duke of Sussex und nicht Wales. Der Name Wales wird stattdessen von Prinz William – dem Prinzen von Wales – und seiner Familie verwendet. Als König Charles III. noch Prinz von Wales war, wurde Harry als Wales bezeichnet, doch das ist seit Charles" Thronbesteigung vorbei. Ein Royal-Fan kommentierte: "Früher war er Wales, aber da war er der Sohn des damaligen Prinzen von Wales. Die Zeit ist weitergegangen, und er soll jetzt Sussex sein, aber er scheint in der Vergangenheit festzustecken." "Was?! Er ist nicht Prinz Williams Sohn! Der Prinz von Wales ist William! Harry trägt seit seiner Hochzeit, als ihm die neuen Titel von Seiner Majestät dem Prinzen verliehen wurden – allen voran der Titel Herzog von Sussex – nicht mehr den Titel Wales. Er benutzt jetzt also wieder seinen alten Namen, anstatt den Titel Sussex" mit seinen Kindern zu teilen?!", lästert ein anderer User auf X (ehemals Twitter).