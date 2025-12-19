Prinz Harry hat kurz vor Weihnachten schmerzhaften Zwischenfall zu verkraften

Ein Augenzeuge berichtet, dass die Hand des Prinzen versehentlich "gequetscht" wurde, als der Sohn von Polospieler Nacho Figueras seinen Schläger schwang. Dabei soll der Schläger seines Teamkollegen mit voller Wucht auf Harrys Hand gestoßen sein.

Das Jahr 2025 geht für Prinz Harry mit einer unerfreulichen Erfahrung zu Ende. Wie Page Six berichtet, scheint sich der Herzog von Sussex kurz vor Weihnachten eine Sportverletzung zugezogen zu haben. Demnach habe sich Harry am Donnerstag bei der St. Regis World Snow Polo Championship in Aspen, Colorado, an der Hand verletzt.

"Sie hielten kurz inne, und er schüttelte den Kopf", so die Quelle. Auf Fotos, die Page Six veröffentlichte, ist Prinz Harry zudem mit schmerzverzerrtem Gesicht zu sehen (zu sehen hier).

Dem Portal zufolge sei Prinz Harry trotz des Vorfalls bis zum Ende des Polo-Matches auf dem Spielfeld geblieben. Sein Team hat allerdings verloren.

Prinz Harry ist eng mit Figueras befreundet, der zusammen mit seinen Söhnen Artemo und Hilario an dem Spiel ebenfalls teilnahm. Die Teilnahme des Herzogs an der Polo-Championship soll eine absolute Überraschung gewesen sein. "Niemand wusste, dass er kommen würde", wird ein Insider zitiert.