Weihnachtszeit ist Schlemmzeit: König Charles" Lieblingsspeise für 4 Euro
In der Weihnachtszeit machen selbst die figurbewusstesten Menschen oft eine Ausnahme - zu verlockend sind die herzhaften und süßen Speisen, die typischerweise in der Weihnachtszeit gegessen werden.
Heilig Abend: Das kommt bei den Royals auf den Tisch
Auch die britischen Royals, die Weihnachten traditionell auf Schloss Sandringham verbringen, schlagen sich an den Feiertagen die Bäuche voll. Der Heilige Abend beginnt mit einem Afternoon Tea. Es werden Snacks wie Kekse, Kuchen, Scones und Sandwiches serviert, die den Mitgliedern des Königshauses die Wartezeit auf das Weihnachtsdinner am Abend versüßen.
Da nehmen die Royals ein Sechs-Gang-Menü zu sich, wie Prinz Harry in seinen 2023 erschienenen Memoiren "Reserve" erzählte. Die Familie speise dem Duke of Sussex zufolge an einer "langen, mit weißem Tuch und weißen Namenskärtchen bedeckten Tafel".
Üblicherweise erscheinen die einzelnen Familienmitglieder in festlicher Abendgarderobe.
Der ehemalige königliche Koch Darren McGrady, der rund sieben Jahre lang für die Royal Family kochte, erzählte einmal, dass das Weihnachtsessen zumeist aus "einem Fischgang, Salat und dann oft Wildfleisch vom Sandringham Estate" bestehe. Das Hauptgericht beinhalte traditionell Truthahn. Als Dessert gäbe es Tarte Tatin oder "Schokoladentorte der Extraklasse" – ein Lieblingsdessert der verstorbenen Königin Elizabeth II.
Ob König Charles an den Feiertagen übermäßig schlemmt, ist allerdings fraglich.
Der Monarch ist bekannt für seine wählerischen Essgewohnheiten - sei es seine Vorliebe für Eier oder die Tatsache, dass er nur selten zu Mittag isst. Wie jeder heikle Esser hat auch er ganz bestimmte Lieblingsgerichte.
Charles" günstige Lieblingsspeise
In seinen Memoiren gab Harry Einblicke in den Nachmittagstee mit seinem Vater im Clarence House, bei dem er dem Monarchen seine heutige Frau Meghan Markle vorstellte.
"Wir kamen an einen runden Tisch mit weißem Tischtuch. Daneben stand ein Servierwagen mit Tee: Honigkuchen, Haferriegel, Sandwiches, warme Crumpets, Cracker mit cremiger Creme und gehacktem Basilikum – Papas Lieblingsspeise", erinnerte sich der Duke of Sussex.
Während die meisten Zutaten laut Hello! typisch für den in Großbritannien beliebten Nachmittagstee sind, sei die Wahl der Creme und des gehackten Basilikums ungewöhnlich speziell. Da Cracker üblicherweise um die 1 Pfund und Frischkäse um die 3 Pfund kosten, handelt es sich mit umgerechnet 4,55 Euro um eine unerwartet preiswerte Variante. Angesichts von König Charles" Leidenschaft für biologischen Gartenbau kann man zudem davon ausgehen, dass das Basilikum aus eigenem Anbau stammt.
