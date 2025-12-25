Weihnachtszeit ist Schlemmzeit: König Charles" Lieblingsspeise für 4 Euro

In der Weihnachtszeit machen selbst die figurbewusstesten Menschen oft eine Ausnahme - zu verlockend sind die herzhaften und süßen Speisen, die typischerweise in der Weihnachtszeit gegessen werden. Heilig Abend: Das kommt bei den Royals auf den Tisch Auch die britischen Royals, die Weihnachten traditionell auf Schloss Sandringham verbringen, schlagen sich an den Feiertagen die Bäuche voll. Der Heilige Abend beginnt mit einem Afternoon Tea. Es werden Snacks wie Kekse, Kuchen, Scones und Sandwiches serviert, die den Mitgliedern des Königshauses die Wartezeit auf das Weihnachtsdinner am Abend versüßen.

Da nehmen die Royals ein Sechs-Gang-Menü zu sich, wie Prinz Harry in seinen 2023 erschienenen Memoiren "Reserve" erzählte. Die Familie speise dem Duke of Sussex zufolge an einer "langen, mit weißem Tuch und weißen Namenskärtchen bedeckten Tafel". Üblicherweise erscheinen die einzelnen Familienmitglieder in festlicher Abendgarderobe. Der ehemalige königliche Koch Darren McGrady, der rund sieben Jahre lang für die Royal Family kochte, erzählte einmal, dass das Weihnachtsessen zumeist aus "einem Fischgang, Salat und dann oft Wildfleisch vom Sandringham Estate" bestehe. Das Hauptgericht beinhalte traditionell Truthahn. Als Dessert gäbe es Tarte Tatin oder "Schokoladentorte der Extraklasse" – ein Lieblingsdessert der verstorbenen Königin Elizabeth II.