Harry und Meghan: Rückschlag für Sussex-Stiftung

James Holt, einer der langjährigsten Weggefährten von Prinz Harry und Herzogin Meghan, verlässt die Archewell Foundation, wie am Montag bekannt wurde. Holt, der seit 2021 als Geschäftsführer der Organisation tätig war, erklärte, dass er nach fünf Jahren in Los Angeles mit seiner Familie nach London zurückkehren werde. Ein herber Schlag für die Stiftung.

Die Umstrukturierung wurde pünktlich zum fünfjährigen Bestehen der Stiftung am 19. Dezember 2025 bekannt gegeben. "Dies ermögliche es, ihre globalen philanthropischen Bemühungen als Familie auszuweiten, mit einer sinnvollen Reichweite und maximaler Wirkung, basierend auf denselben Werten, Partnerschaften und ihrem Engagement, sich zu engagieren und Gutes zu tun", hieß es in einer offiziellen Mitteilung. Im Zuge der Neuausrichtung wurden laut der britischen Zeitung Daily Mail drei Mitarbeiter entlassen. Der Sprecher des Paares betonte in einem Statement, dass dies vor allem "untere Verwaltungspositionen" betreffe. Zukunft von Archewell unklar Die Zukunft der Marke Archewell scheint somit ungewiss. Laut dem Portal Page Six gibt es Spekulationen darüber, dass die Organisation aufgrund von finanziellen Problemen kurz vor dem Aus stehe. Eine Quelle äußerte sogar: "Sie haben Archewell im Grunde genommen geschlossen." Angeblich sei sogar ein Verkauf der Stiftung diskutiert worden. Zudem soll die Produktionsfirma des Paares, die unter anderem für Streaming-Projekte wie die Netflix-Dokumentation "Harry & Meghan" verantwortlich war, ebenfalls von Kürzungen betroffen sein.

"Hervorragende Stütze" In einer offiziellen Mitteilung, die von der britischen Daily Mail veröffentlicht wurde, sagte Holt: "Nach fünf unglaublichen Jahren in Los Angeles ist es für meine Familie an der Zeit, nach London zurückzukehren. Wenn ich in den kommenden Monaten die Leitung von Archewell Philanthropies an das neue Team übergebe, werde ich dies mit großem Stolz und Optimismus für die Zukunft tun." Harry und Meghan selbst würdigten Holt in einer eigenen Erklärung als eine "hervorragende Stütze" und lobten seinen Einsatz: "Sein Enthusiasmus und sein Talent bei der Leitung unserer philanthropischen Projekte waren außergewöhnlich." Man scheint also zumindest nicht im Bösen auseinanderzugehen. Das lässt sich auch daraus schließen, dass Holt, der zuvor von 2019 bis 2021 als PR-Chef des Paares tätig war und sie während ihres hochkritisierten Rückzugs aus dem britischen Königshaus begleitete, Harry und Meghan weiterhin in beratender Funktion unterstützen wird. Laut einem Sprecher wird er "dem Paar und Archewell Philanthropies weiterhin als leitender philanthropischer Berater zur Seite stehen und ihre humanitären Auslandsreisen im Jahr 2026 unterstützen."

Die zahlreichen Abgänge und Umstrukturierungen werfen Fragen auf, ob und in welcher Form die Sussexes ihre philanthropischen Projekte weiterführen werden. Trotz der personellen Veränderungen bekräftigte James Holt seinen Optimismus für die Organisation und bedankte sich ausdrücklich bei Harry und Meghan: "Ich werde Harry und Meghan für alles, was sie getan haben – für mich und für die unzähligen Menschen, die wir unterstützt haben –, unendlich dankbar sein."