Harry und Meghan: Veränderung zieht nun Folgen nach sich

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben eine bedeutende Neuausrichtung ihrer Wohltätigkeitsorganisation angekündigt. Die bisher als Archewell Foundation bekannte Initiative wird künftig unter dem Namen "Archewell Philanthropies" fortgeführt. Mit dieser Änderung gehen auch Anpassungen im Personalbereich einher. Ein Sprecher des Paares erklärte gegenüber dem Magazin People, dass "einiges an Personalabbau unvermeidlich" sei. Die Umstrukturierung wurde pünktlich zum fünfjährigen Bestehen der Stiftung am 19. Dezember 2025 bekannt gegeben. "Dies ermögliche es, ihre globalen philanthropischen Bemühungen als Familie auszuweiten, mit einer sinnvollen Reichweite und maximaler Wirkung, basierend auf denselben Werten, Partnerschaften und ihrem Engagement, sich zu engagieren und Gutes zu tun", hieß es in einer offiziellen Mitteilung.

Reduzierung des Mitarbeiterstabs Im Zuge der Neuausrichtung wurden laut der britischen Zeitung Daily Mail drei Mitarbeiter entlassen. Der Sprecher des Paares betonte in einem Statement, dass dies vor allem "unteren Verwaltungspositionen" betreffe. "Wir werden diese Personaldetails nicht weiter kommentieren, außer dass wir uns geehrt fühlen, mit unglaublich talentierten und fürsorglichen Menschen zusammengearbeitet zu haben, die sich der Hilfe für andere verschrieben haben", hieß es weiter. Die Neuausrichtung beinhaltet auch die Einführung eines Modells der finanziellen Trägerschaft, welches laut People mehr Raum für globales Wachstum bieten soll. Dieses Modell sei in der Wohltätigkeitsarbeit weit verbreitet und soll es ermöglichen, Projekte effektiver und nachhaltiger umzusetzen. Harry und Meghan gründeten die Archewell Foundation im Jahr 2020, nachdem sie sich von ihren royalen Pflichten zurückgezogen hatten. Seitdem hat sich die Organisation als Plattform für soziale und wohltätige Projekte etabliert.