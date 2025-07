Bericht: Harry und Meghan reduzieren Personal, um Geld zu sparen

"Die Geschichte wiederholt sich - sie verbrauchen ihr Personal so schnell wie normale Menschen ihr Toilettenpapier. Die Milch hält länger als die Mitarbeiter", zitiert Page Six einen Harry und Meghan offenbar nicht besonders wohlgesinnten Insider.

Der britische Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan sollen künftig mit weniger Personal auskommen, schreibt das US-Promiportal Page Six unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen. Demnach habe sich das Paar zuletzt von Teilen seines Kommunikationsteams getrennt - angeblich, "um Geld zu sparen". Inzwischen betrage die Zahl der Mitarbeitenden-Abgänge seit Harrys und Meghans Rückzug aus der ersten Reihe der Königsfamilie mindestens 25.

Offiziell ist Harrys und Meghans angeblicher Wunsch, künftig weniger Geld fürs Personal auszugeben, freilich nicht. Immerhin: Einblicke in ihr Privatleben gab die Herzogin erst kürzlich wieder selbst auf Instagram. Dabei verriet sie eine Tradition, die sie seit Jahren mit Harry zelebriert. Am amerikanischen Unabhängigkeitstag gab es bei den Sussexes, wie das Paar in Großbritannien auch genannt wird, Cupcakes.

Damit habe sie ihr Liebster beim zweiten Date am 4. Juli 2016 überrascht, verriet Meghan. "Jetzt, all die Jahre später, machen unsere Kinder auch mit bei der Tradition", schrieb sie und teilte Fotos der aktuellen Cupcakes, eines Selfies mit Harry vom Date und des Küchleins, mit dem die Tradition begann.