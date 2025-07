Britische Herzogin Sophie legte ihren Ehering ab

Dem US-People-Magazin fiel auf, das die britische Herzogin Sophie zuletzt öfter auf ein ganz besonderes "Accessoire" verzichtete: ihren Ehering. Bei einem Auftritt sei sie diese Woche sowohl ohne ihren Verlobungsring als auch ohne ihren Ehering gesichtet worden - etwa am 30. Juni, als sie in London ein Garten-Festival besichtigte, wo sie sich mit Schulkindern traf - und sich ein Eis schmecken ließ.

Am 3. Juli trug Sophie bei einem Besuch des "Groundswell Regenerative Agriculture"-Festivals in Hertfordshire zumindest ihren Diamant-Verlobungsring. Ihren Ehering hatte sie wieder nicht am Finger. People zufolge gäbe es viele "praktische" Gründe dafür. Denkbar sei etwa, dass die Herzogin den Ring aufgrund der aktuellen Hitzewelle über Großbritannien nicht trägt oder dass das Schmuckstück repariert werde. Es komme immer wieder vor, dass Sophie die Ringe nicht trägt.

Hintergrund für die wachsende Bedeutung der beiden ist unter anderem das Ausscheiden von Prinz Harry und seiner Frau Herzogin Meghan aus dem engeren Kreis des Königshauses sowie der erzwungene Rückzug Prinz Andrew s. Der zweitälteste Sohn Queen Elizabeth s war wegen seiner Verwicklung in den Missbrauchsskandal um den US-Multimillionär Jeffrey Epstein in Verruf geraten. Hinzu kam, dass König Charles und Prinzessin Kate wegen ihrer Krebserkrankungen im vergangenen Jahr zeitweise ausfielen. Edward und Sophie sprangen ein und übernahmen royale Verpflichtungen.

26 Jahre verheiratet

Edward und Sophie hatten am 19. Juni 1999 in Windsor geheiratet. Sie haben zwei Kinder, Lady Louise Mountbatten-Windsor und James Mountbatten-Windsor, der den Titel Graf von Wessex trägt. Die Familie gilt als verhältnismäßig bescheiden und weitgehend frei von Skandalen. Edward ist das einzige Kind von Queen Elizabeth, dessen erste Ehe nicht in die Brüche ging.

Sophie gilt als bodenständig. Sie stammt aus einer Mittelschicht-Familie. Ihr Vater war Reifenhändler. Trotzdem schaffte sie es, sich geräuschlos in die Königsfamilie einzugliedern. Ihren Wohnsitz hat die Familie in einem stattlichen Herrenhaus in der Grafschaft Surrey, namens Bagshot Park, das nach Angaben der Bourlevardzeitung The Sun 120 Zimmer hat.