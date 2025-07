Herzogin Meghan postet Foto vom 2. Date mit Prinz Harry

Herzogin Meghan hat ihren fast vier Millionen Fans auf Instagram einmal mehr private Einblicke in ihr Leben mit Ehemann Prinz Harry gewährt. "Unser zweites Date war am 4. Juli 2016 und H. brachte mir Cupcakes zum Feiern. Jetzt, all die Jahre später, führen wir mit unseren beiden Kinder die Tradition fort. Fröhlichen Unabhängigkeitstag! Möge euer Tag so süß sein wie diese Cupcakes", kommentierte Meghan eine Reihe an Fotos. Auf einem der Schnappschüsse sind rot-blau verzierte kleine Küchlein zu sehen, auf einem anderem Meghan und Harry strahlend auf einem Selfie, das also ganz zu Beginn ihrer Beziehung entstanden sein dürfte.