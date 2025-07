Adelsexpertin über William: "Jeder, der Bedrohung für Monarchie darstellt, wird verbannt"

"Künftige öffentliche Aufgaben im Zeichen der Krone sind (für Andrew) vom Tisch. Wenn er das zulassen würde, würde Andrew dem Ansehen der Monarchie wahrscheinlich weiteren Schaden zufügen. Und das zu einer Zeit, in der das königliche Schiff vorsichtig gesteuert werden muss." Chard meint: "Prinz Andrew wird keine formale Rolle in Prinz Williams zukünftiger, modernisierter und gestraffter Monarchie spielen."

Für Prinz Andrew dürfte bis auf weiteres kein Platz in der ersten Reihe der Royals mehr sein. "Prinz William ist ein kluger Kopf und steht fest zu seinen Entscheidungen." Der Thronfolger sei "engagiert und entschlossen, sein Bestes für die Zukunft der Monarchie zu tun. Und sein Entschluss steht fest. Sein skandalumwitterter Onkel wird als schwarze Wolke betrachtet", so Chard.

Inzwischen hat sich die Lage entspannt. Kate und Charles sind zurück im Rampenlicht. Trotzdem: Schon längst soll sich William auf den Thron vorbereiten. Gerade die Frage, wie er die Monarchie in die Zukunft führen kann, dürfte ihn beschäftigen.

Nach Monaten hatte sich der von seinen royalen Aufgaben entbundene Prinz Andrew zu Ostern wieder öffentlich mit der königlichen Familie gezeigt. Der 65-Jährige nahm gemeinsam mit seinem Bruder, König Charles III., und Königin Camilla am traditionellen Gottesdienst auf Schloss Windsor teil. Der Nachrichtenagentur PA zufolge war das erste Mal seit dem Osterfest 2024, dass Andrew bei einer offiziellen Veranstaltung der königlichen Familie zu sehen war. Zum Gottesdienst kam er unter anderem mit seiner Ex-Frau Sarah "Fergie" Ferguson.

Die britische Boulevardzeitung The Mirror schrieb daraufhin unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle, dass Andrews Neffe William "keine Zeit" für ihn übrig habe.

William im "Machtkampf" mit Vater Charles über Zukunft von Prinz Andrew

Auch dem Adelsexperten Russell Myers zufolge dürfe William kein Interesse an Kontakt haben. William sei "absolut einflussreich" bei der Entscheidung gewesen, Andrew das Rampenlicht zu entziehen, erklärte er in der Sendung "The Royal Beat". Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. sei Charles bestrebt gewesen, seinen Bruder Andrew wieder im "Schoß der Familie willkommen zu heißen". Laut Myers habe William sich quergestellt und gesagt, "dass er das auf keinen Fall wolle, aber der König entschied über Williams Kopf hinweg".