König Charles' Entscheidung zeigt seine "wahren Gefühle für 'Fergie'"

Die britische Herzogin Sarah "Fergie" Ferguson sahen Royal Fans zuletzt öfter, wohl nicht zuletzt, weil König Charles es erlaubte. So hatte sie etwa das Tennis-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon besucht. Zuvor nahm sie auch am Pferderennen in Ascot teil. Dem Adelsexperten Ephraim Hardcastle zufolge zeigen diese Auftritte, das Charles bereit ist, sie wieder in der Familie zu integrieren. "Sarah Fergusons Lächeln aus der Royal Box in Wimbledon - der erste dort seit der Scheidung von Andrew - bestätigt ihre laufende Rehabilitierung unter König Charles", kommentierte Hardcastle in der Daily Mail. Und weiter: "Ihr wurde (in Ascot) auch ein Platz in der Kutsche angeboten (...) - ein weiteres Privileg, das ihr seit ihrer Scheidung 1996 verwehrt blieb. Sie lehnte jedoch ab - offenbar um die Gefühle ihres Ex-Mannes zu schonen." Das britische OK!-Magazin titelte gar: "König Charles zeigt nach dem von Prinz Andrew verursachten Herzschmerz seine wahre Gefühle für Sarah Ferguson."