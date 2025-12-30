Kinder von Kate und William sorgen vor Jahresende für Aufsehen

Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) wissen genau, worauf es zu Weihnachten ankommt – und dass Geben mehr Freude bereitet als Nehmen (beziehungsweise Bekommen). Die Kinder von Prinz William und Prinzessin Kate haben nämlich kürzlich erneut ihre wohltätige Seite unter Beweis gestellt. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der britischen Hilfsorganisation "The Baby Bank" unterstützten die drei jungen Royals die Initiative mit einer großzügigen Spende.

Die gemeinnützige Organisation hilft Familien in Not, indem sie grundlegende Alltagsgegenstände für Kinder bereitstellt. Für das Jubiläum wurden einige der gespendeten Artikel öffentlich gemacht, darunter auch solche, die von den Geschwistern persönlich ausgewählt wurden. Großzügige Spende In einem Instagram-Beitrag der Organisation hieß es: "Mit diesen Artikeln konnten wir in diesem Jahr Familien weit und breit effizient erreichen und Tausende von Kindern unterstützen." Die Spende der royalen Kinder umfasste wichtige Alltagsutensilien, die andere Familien dringend benötigen, darunter Kleidung und Wintersachen. Besonders bemerkenswert: Die jungen Royals waren selbst in den Auswahlprozess involviert, was ihre Verbundenheit mit der Aktion unterstreicht. Die Organisation zeigt sich dankbar: "Mit diesen Artikeln konnten wir in diesem Jahr Familien weit und breit effizient erreichen und Tausende von Kindern unterstützen."