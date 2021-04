Royal-Experte: "Meghan wäre gerne zu Philips Trauerfeier gekommen"

Prinz William hatte seinen am Freitag gestorbenen Großvater Prinz Philip als "außergewöhnlichen Menschen" gewürdigt und der britischen Königin seine Unterstützung zugesichert. "Ich werde meinen Großvater vermissen", schrieb der Herzog von Cambridge in einem auf Twitter veröffentlichen Statement. "Aber ich weiß, dass er wollen würde, dass wir weitermachen mit der Arbeit." Seine Ehefrau, Herzogin Kate, und er würden seine Großmutter, Königin Elizabeth II., weiterhin unterstützen in den kommenden Jahren. Er sei dankbar, den im Alter von 99 Jahren gestorbenen Herzog von Edinburgh bis ins Erwachsenenalter an seiner Seite gehabt zu haben, schrieb William weiter. Harry hatte sich im vergangenen Jahr hingegen gegen ein Leben im Dienste der Krone entschieden und beschlossen, gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Meghan und Sohn Archie in den USA ein unabhängiges Leben zu führen.

Aussicht auf Versöhnung?

Omid Scobie, der Autor der unautorisierten Biografie "Finding Freedom", dementiert nun Gerüchte, wonach sich die einst so vertrauten Brüder Harry und William in der aktuellen Trauerphase unterschwellig ihren Unmut ausdrücken könnten. In der TV-Sendung "Good Morning Britain" gab er an, William habe seinen jüngeren Bruder in seiner Würdigung nicht angegriffen: "Ich denke, für uns Außenstehende könnte es so aussehen, aber ich denke, wir müssen uns daran erinnern, dass dies Williams Rolle ist, er das zukünftige Staatsoberhaupt ist und er wirklich darüber nachdenkt, wieder an die Arbeit zu gehen. Ich glaube nicht, dass es etwas war, das sich an seinen Bruder richtete."

Er vermute, dass die königlichen Familie derzeit versuche, sämtliche Meinungsverschiedenheiten beiseite zu legen und sich auf Prinz Philips Leben und Vermächtnis, aber auch auf die Queen zu könzentieren.

Zudem gab Scobie an dass Harry Frau Meghan gerne an der Beerdigung des Herzogs von Edinburgh in Windsor teilngenommen hätte, obwohl in einigen Medienberichten, die sich auf vermeintliche Vertraute der Herzogin berufen, behauptet wurde, sie hätte darauf verzichtet, um nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Offiziell hieß es, Meghan sei auf Anraten ihres Arztes in den USA geblieben. Sie erwatet derzeit ihr zweites Kind.