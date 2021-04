Prinz Harry in Quarantäne auf Frogmore Cottage

Prinz Harry ist nach offiziell unbestätigten Medienberichten nach dem Tod seines Großvaters Prinz Philip Ende vergangener Woche bereits in Großbritannien eingetroffen. Er soll am kommenden Samstag (17. April) an der Trauerfeier in Windsor teilnehmen. Derzeit soll sich Harry in seinem frühen Wohnsitz Frogmore Cottage in Quarantäne befinden.

Gast im eigenen Heim

Das Anwesen wird aktuell von Prinzessin Eugenie, ihrem Ehemann Jack Brooksbank und ihrem kleinen Sohn August bewohnt. Genug Platz dürfte in der Luxus-Residenz dennoch vorhanden sein: Frogmore Cottage, benannt nach den vielen Fröschen in der Umgebung, ist ein altes Landhaus auf dem Gelände von Schloss Windsor. Es verfügt über mehrere Schlafzimmer und hat Platz für ein Fitness- und ein Yoga-Studio. Das Landhaus war ein Geschenk von Königin Elizabeth II. an ihren Enkel Harry und ist umfangreich mit Steuergeldern renoviert worden. Das war allerdings in Großbritannien auf Kritik gestoßen. Nachdem Harry und Meghan einen lukrativen Vertrag mit dem Streamingdienst Netflix abgeschlossen hatten, wurde bekannt, dass sie 2,4 Millionen Britische Pfund (fast 2,7 Millionen Euro) für die Renovierung zurückzahlen mussten.