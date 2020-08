"Kluft tiefer denn je": Was die Beziehung zwischen William und Harry derzeit am meisten belastet

Omid Scobie zeichnet nicht nur für das neue Enthüllungsbuch "Finding Freedom" über Meghan und Harry mitverantwortlich. Der Journalist und Autor äußerte sich nun auch in einem Interview über das Verhältnis zwischen Prinz William und dessen jüngeren Bruder Harry.

In einem Interview, das am Freitag auf der Streaming-Seite von "True Royalty TV" ausgestrahlt werden soll, sprach Scobie über Meghans und Harrys Entscheidung, ihre royalen Pflichten niederzulegen und in die USA zu ziehen.

"Distanz zwischen William und Harry wird größer und größer"

Der Enthüllungsbuch-Autor ist überzeugt davon, dass die Entscheidung der Sussexes, ihre Abkehr vom Königshaus öffentlich zu machen, einen weiteren Keil ziwschen sie und die Cambridges getrieben habe.

Als zukünftiger König sei William erbost über die Entscheidung gewesen, von der er denkt, dass sie der Reputation der königlichen Familie geschadet habe.

In dem Interview behauptet der Autor zudem, dass sich die Fronten zwischen William und Harry seit dem "Megxit" weiter verhärtet hätten.

William soll aufgrund des "Megxits" getobt haben, berichtet der Adelskenner. Zusätzlich sollen die vermeintlichen Spannungen zwischen Meghan und Kate das Verhältnis der beiden Brüder zunehmend negativ beeinflusst haben.