Rosenkrieg: Melania Trump geht zum Gegenangriff über

Seit dem Auszug aus dem Weißen Haus von Donald und Melania Trump war es um die einstige First Lady in den vergangenen Monaten ruhig geworden. Das ehemalige Model absolviert kaum noch öffentliche Auftritte. Im Februar hatte sich Melania einen neuen Twitter-Account zugelegt, der den Namen "@OfficeofMelania" trägt - was so viel bedeutet wie "Büro von Melania". Hier macht sie sich die Initiative "Be Best" stark, welche sie in ihrer Zeit im Weißen Haus erschaffen hatte, und die sich dem Wohlergehen von Kindern widmet. Nun hat sich Trumps Ehefrau jedoch mit einer klaren Kampfansage zu Wort gemeldet. Einen bösen Kommentar eines US-Historikers wollte sich offenbar nicht auf sich sitzen lassen.

Melania Trump verteidigt ihren Rosengarten

Michael Beschloss hatte auf Twitter den Rosengarten des Weißen Hauses kritisiert. Der Historiker teilte ein Bild eines eher trostlos wirkenden Gartens und schrieb dazu: "Die Vernichtung des Rosengartens des Weißen Hauses wurde diesen Monat vor einem Jahr bestimmt. Und hier ist das düstere Ergebnis – Jahrzehnte amerikanischer Geschichte sind verschwunden."

Melania Trump ließ den Angriff nicht unkommentiert. Auf Twitter schoss die sonst eher für ihre Zurückhaltung bekannte ehemalige First Lady zurück. "Michael hat seine Unwissenheit bewiesen, in dem er ein Bild des Rosengartens in seinen Anfängen gezeigt hat", warf Melania Trump dem Historiker vor. "Der Rosengarten ist mit einer gesunden und farbenfrohen Blüte von Rosen geschmückt. Seine irreführenden Informationen sind unehrenhaft und man sollte ihm als professioneller Historiker nicht vertrauen."