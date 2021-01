Queen Elizabeth schickt Joe Biden private Nachricht

Die früheren US-Präsidenten Barack Obama, George W. Bush und Bill Clinton haben Joe Biden eine erfolgreiche Präsidentschaft gewünscht und dessen Ruf nach Einheit unterstrichen. "Die Tatsache, dass wir drei hier stehen und über eine friedliche Machtübergabe reden, spricht für die Integrität der Institutionen unseres Landes", sagte der Republikaner Bush in einer gemeinsamen Videobotschaft. Unter die prominenten Gratulanten mischte sich laut Medienberichten auch die britische Königin Elizabeth.

Diese soll sich bereits vor der offiziellen Amtseinführung Bidens mit einem persönlichen Schreiben an ihn gewandt haben, wie der Evening Standard unter Berufung auf einen Palastsprecher berichtete. Der Inhalt des Briefes soll übrigens privat bleiben.

Prominente Gratulaten für Biden

Queen Elizabeth II. ist das am längsten amtierende Staatsoberhaupt der Welt und die älteste lebende Monarchin. In ihrer 68-jährigen Regentschaft hat sie 14 amerikanische Präsidenten erlebt.

Mit Joe Biden und Kamala Harris im Weißen Haus brechen nach Trumps Abgang nun wieder andere Zeiten an - auch für die vorwiegend linksliberal geprägte Musik- und Filmszene in den USA. Lady Gaga drückte dies am Mittwoch in einem Tweet aus. "Es ist mir eine Ehre, unsere Nationalhymne für das amerikanische Volk zu singen". Dies sei ein Übergang, ein Zeitpunkt von Veränderung, zwischen dem 45. und dem 46. US-Präsidenten. "Für mich hat das große Bedeutung."