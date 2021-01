Wie Joe Biden die USA jetzt umkrempelt

Biden will innerhalb der ersten 100 Tage erreichen, dass 100 Millionen Anti-Corona-Dosen verimpft werden. Dazu will er die US-Katastrophenschutzbehörde beim Aufbau von Impfzentren einspannen, mobile Impfstationen etablieren, die auch in entlegene Gebiete kommen und Apotheken bei der Impfkampagne einbinden. Zudem will der Präsident ein neues 1,9 Billionen Dollar schweres Finanzpaket schnüren, aus dem unter anderem jeder Bürger 1.400 Dollar erhalten soll. Die von Trump angeordnete Aufhebung des Einreisestopps unter anderem für Europäer ab 26. Jänner wird rückgängig gemacht.

Migration