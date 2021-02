Queen Elizabeth könnte Großbritanniens letzte Königin sein

Als Elizabeth Alexandra Mary, genannt "Lilibet", am 21. April 1926 geboren wurde, standen ihre Chancen auf den Einzug in den Buckingham-Palast schlecht. Sie war die dritte in der Thronfolge nach ihrem Onkel Edward und ihrem Vater. Doch Edward VIII. dankte als König ab, um die geschiedene US-Amerikanerin Wallis Simpson heiraten zu können. Sein Nachfolger wurde Elizabeths Vater Albert (als George VI.).1952 machte der plötzliche Tod Alberts die 25 Jahre alte Prinzessin über Nacht zu Queen Elizabeth II.

Heute ist sie die dienstälteste der amtierenden europäischen Monarchen. Sie erlebte den Zweiten Weltkrieg, den Zerfall des britischen Weltreichs und den Kalten Krieg. Die Welt veränderte sich, die Queen blieb. Der britische Autor und Royal-Experte Clive Irving sorgte unlängst aber mit seinem Buch "The Last Queen: Elizabeth II's Seventy Year Battle to Save the House of Windsor" für Aufsehen, weil er schrieb, die Königin werde "wahrscheinlich" die letzte Queen sein.

Männliche Thronfolger - und dann?

In einem Interview mit dem Magazin Glamour erklärt Irving, warum er so denkt: "Wenn man die Zukunft der Monarchie und die Windsor-Nachkommen betrachtet, ist die Nachfolgelinie eindeutig männlich. Die Zukunft der Monarchie selbst wird in den nächsten drei bis vier Jahrzehnten entschieden, und sie wird davon abhängen, ob die Menschen glauben, dass sie für ihr Leben relevant ist." Queen Elizbaeth empfinde er zudem als "einzigartig bemerkenswerte Frau und Monarchin. "Es ist fast unmöglich, in ihre Fußstapfen zu treten." Demnach sei es aktuell schwer abzuschätzen, ob die Monarchie noch existiere, nachdem erstmal alle männlichen Thronfolger am Ruder - bzw. Thron - waren.