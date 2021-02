Wie Meghan es geschafft hat, Schwangerschaft so lang geheim zu halten

Wann der Geburtstermin erwartet wird, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Britische Medien vermuten allerdings, dass die 39-Jährige schon mindestens im vierten Monat schwanger ist. Ihr mittlerweile gut sichtbares Bäuchlein hat sie bislang gut verstecken können.

Herzogin Meghans Geheim-Strategie

Meetings verstärkt virtuell

Die letzten Monate präsentierten sich Harry und Meghan vornehmlich virtuell der Öffentlichkeit. Dabei trug die ehemalige Schauspielerin im Gegensatz zu ihrer Zeit als "Vollzeit"-Royal stets legere Outfits, vor allem weite, fließende Blusen. Da Meghans neuer Lebensstil in Kalifornien generell ein weitaus entspannerer sein dürfte, haben die veränderten Outfit-Gewohnheiten auch keinerlei Baby-Spekulationen ausgelöst.

Seltene Auftritte in lockerer Kleidung

Wenn sie dann doch einmal persönlich ein Event besuchten, blieb Meghan diesem entspannten Look treu, wie zum Beispiel beim einem Event in Los Angeles Ende des Jahres. Dazu trug sie ein lockeres weißes Hemd und lockere Shorts. Bei ihrem Auftritt am Remembrance Day im November wählte sie raffiniert geschnittenes Kleid, das von ihrem Bauch ablenkte.