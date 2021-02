"Pumping Sophia Thiel" ist zurück: Die Wahrheit hinter ihrer Auszeit

Sie habe aber keine andere Wahl gehabt, erklärt sie und blickt zurück ins Jahr 2018. Damals habe sie an elf Projekten gleichzeitig gearbeitet, und einfach nicht nein sagen können. Sie dachte: "Mit einer guten Tagesplanung, mit genug Disziplin und Willensstärke kriege ich das eh alles hin." Dies wurde ihr irgenwann zum Verhängnis. "Ich habe gemerkt: Irgendetwas läuft nicht mehr wie zuvor, irgendetwas ist in mir kaputtgegangen. Ich prügelte meinen Körper dahin, aber er wollte nicht mehr", so Thiel im Video. "Als ob man in ein schwarzes Loch ohne Boden fällt. Der nächste Moment, an den ich mich erinnern kann, war, dass ich in einer Hotellobby sitze, heulend, in irgendwelchen Gammelklamotten, Haar zum Dutt, ungeschminkt". Sie habe gewusst, dass sie "Abstand zu dem Ganzen" brauchte. Doch das gelang ihr anfangs nicht.

"Konnte wieder ich selbst sein"

Immer wieder sei sie in alte Muster verfallen - bis sich ab dem Sommer des vergangenen Jahres für sie alles zum "zum Schöneren", entwickelt habe. "Ich fand wieder einen Draht zu mir, spürte mich wieder. Ich habe das Gefühl, ich kann wieder ich selbst sein, und es steht nicht immer nur mein Körper, mein Körperfettanteil, mein Muskelanteil, mein Gewicht und meine Rolle auf Social Media im Vordergrund. Ich hatte immer das Gefühl, ich konnte nicht wirklich ich sein."