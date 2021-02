Berühmt fürs Berühmtsein: It-Girl Paris Hilton wird 40

Blondierte Mähne, piepsige Stimme und meist ein leicht genervter Blick – so kennt man Hotelerbin Paris Hilton, die am Mittwoch ihren 40. Geburtstag feiert. Aber warum ist sie eigentlich bekannt? Naja, sie ist berühmt fürs Berühmtsein und wurde zum It-Girl der 2000er-Jahre. Seit 2009 gibt es diesen Begriff übrigens im Duden und wird dort folgendermaßen definiert: „Junge oder jüngere Frau, die durch ihr häufiges öffentliches Auftreten in Gesellschaft prominenter Personen und ihre starke Medienpräsenz einer breiten Öffentlichkeit bekannt ist“. Als Ur-Mutter aller It-Girls gilt übrigens Clara Bow, die in den 1920er-Jahren als Sexsymbol galt und die Hauptrolle in der Komödie „It“ bekam und dafür suchte man eben eine Frau mit dem gewissen Etwas.

Fragwürdige Berühmtheit erlangte Paris Hilton vor allem durch Skandale, wie ein schlüpfriges Amateur-Video, das öffentlich wurde. Gemeinsam mit Busenfreundin Nicole Richie (39) drehte sie von 2003-2007 die Reality-TV-Show „The Simple Life“, wo die beiden Großstadt-Grazien das „einfache Leben“ in Alltagssituationen ganz ohne Luxus meistern mussten.