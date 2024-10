Zum Start von "Promi Big Brother": Was wurde aus Zlatko und Co?

Am 7. Oktober geht die televisionäre Fremdscham in die nächste Runde: dann nämlich startet die neue Staffel von "Promi Big Brother" auf Sat.1 und Joyn.

Mit dabei ist unter anderem auch Alida Kurras. Die 47-Jährige ging im Jahr 2000 als Siegerin der zweiten "Big Brother"-Staffel hervor, damals ein Quotenhit. Kurras konnte sich danach einen Namen als Moderatorin (u.a. ProSieben, 9Live) machen. "Ich glaube schon, dass die Leute sich freuen werden, mich wiederzusehen!", sagt sie zu ihrem erneuten Einzug in den TV-Container. Wir nahmen Kurras' "Big Brother"-Comeback als Anlass, andere ehemals berühmte "Big Brother"-Kandidaten ausfindig zu machen und uns zu fragen: Was wurde aus Zlatko, Jürgen und Co?

© Getty Images / Peter Bischoff / Freier Fotograf Zlatko früher...

Zlatko Trpkovski: Staffel 1 Zlatko Trpkovski war gemeinsam mit Jürgen Milski, mit dem er sich in der Show schnell anfreundete, der absolute Liebling der ersten "Big Brother"-Staffel, mit der RTL 2 im Jahr 2000 das deutsche Fernsehen revolutionierte und das Format "Reality TV" im deutschsprachigen Raum einführte. Nach 41 Tagen wurde er allerdings von den Kandidaten herausgewählt.



"Zladdi" war besonders für seine offene, freundliche Art, sein gutes Aussehen und sein geringes Allgemeinwissen ("Shakespeare? Klar, kenn ich! Weiß aber jetzt nicht, was für Filme der gemacht hat.") bekannt. Der gelernte Automechaniker mit nordmazedonischer Abstammung begann nach der TV-Show eine Karriere als Sänger: Seine Single "Ich vermiss dich" war ein Nummer 1-Hit und wurde dreimal mit Gold ausgezeichnet. Sein Duett mit Jürgen mit dem Titel "Großer Bruder" war ebenfalls ein riesengroßer Erfolg. Sein Album erreichte Platz 7.

© Getty Images / Tristar Media / Kontributor ...und heute

Weniger erfolgreich war seine Dokusoap "Zlatkos Welt", seine Versuche als Schauspieler sowie seine Teilnahme beim ESC-Vorentscheid. Auch die Nachfolgesingles erhielten kaum Aufmerksamkeit. Zlatko kehrte in seinen Beruf als Automechaniker zurück. Seinen letzten Medienauftritt hatte er 2019 bei "Promi Big Brother" (mit Glatze, Tattoos und grauem Vollbart), wo er aber aufgrund verbaler Attacken bereits als zweiter Kandidat herausgewählt wurde. Seine Freundschaft zu Jürgen sei seitens Milskis nur Show gewesen, so Zlatko in "Promi Big Brother". Kritiker und Zuseher bezeichneten Zlatko als "verbittert", er habe nur mehr wenig mit dem Kandidaten aus der ersten Staffel gemein. Seitdem hat man von Zlatko Trpkovski nichts mehr gehört.

© Getty Images / Tristar Media / Kontributor Jürgen Milski

Jürgen Milski: Staffel 1 An der Seite von Zlatko eroberte Jürgen Milski (60) in der ersten "Big Brother"-Staffel die Fanherzen. Die Zuseher schätzten an ihm besonders seine authentische Art und die "Kölner Schnauze". Schlussendlich ging sich für Milski der zweite Platz aus.



Milski konnte den Hype für sich nutzen: "Großer Bruder", das Duett mit Zlatko, hievte sich bis an die Chartsspitze und wurde mit Platin ausgezeichnet. Sein Album erreichte aber nur Platz 60. Auch war und ist er in vielen TV-Shows zu Gast (etwa "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", "Let's Dance"), teils war er auch als Moderator tätig. 2023 war er Kandidat bei "Promi Big Brother". Als Ballermann-Sänger absolviert er jährlich mehr als 100 Auftritte.



2015 und 2021 wurde er für ausländerfeindliche Aussagen kritisiert. Mit Freundin Marion lebt der Kölner seit rund 40 Jahren in wilder Ehe, zusammen haben sie eine Tochter. Über Ex-Kumpel Zlatko sagte er: "Zlatko wurde [aufgrund des Ruhms] plötzlich zu einem ganz anderen Menschen."

Andrea Singh: Staffel 1 Andrea Singh eroberte überraschend den dritten Platz in der ersten Staffel. Ihre Gesangkarriere floppte aber brutal, auch ihre TV-Auftritte (in der "Harald Schmidt Show", "Die dümmsten Männer der Welt") erhielten nur wenig Resonanz. Singh aber grämte das nicht: Sie konnte nur schwer mit ihrer Bekanntheit umgehen. Mit ihrem Partner verlegte sie ihren Lebensmittelpunkt nach Portugal und eröffnete dort eine Surferschule – angeblich seit jeher ein Traum von ihr. Angeblich – und laut einem Xing-Profil ihres Namens – arbeitete sie in den vergangenen Jahren bei diversen deutschen Entertainmentfirmen als Redakteurin.

Sabrina Lange: Staffel 1 Die ehemalige Dachdeckerin Sabrina Lange zog als Nachrückerin in der ersten Staffel in den TV-Container ein und wurde am Ende Vierte. Wie viele der anderen Teilnehmer schmiss auch sie eine schnell produzierte Single auf den Markt, die jedoch floppte. Sie versuchte sich auch als Schauspielerin, doch ebenfalls ohne großen Erfolg. "Big Brother"-Freund Jürgen Milski griff ihr unter die Arme, um eine Karriere als Ballermann-Sängerin aufzubauen. Bis 2019 veröffentlichte sie insgesamt zehn Songs. 2013 trat Lange in der ProSieben-Show "Reality Queens auf Safari" auf, wurde jedoch bereits in Folge 1 hinausgewählt. 2019 folgte ein Gastspiel in der Reality-Show "Das Sommerhaus der Stars", gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner Thomas Graf von Luxburg. Dort erreichte das Paar den dritten Platz. Heute arbeitet Lange als Event-Moderatorin und Sportfotografin. Für negative Schlagzeilen sorgten ihre hohen Schulden (zeitweise 180.000 Euro) sowie ihr Gerichtsstreit mit Ex-"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Gisele Oppmann, in dem es um eine Hündin ging.

John Milz: Staffel 1 Dank seiner ruhigen und empathischen Art konnte der damals 26-jährige John Milz die erste Staffel von "Big Brother" als Sieger verlassen (mit einem Publikumsergebnis von 50,4 Prozent). Dem gelernten Zimmermann, der aus der Hausbesetzer-Szene stammt, war aber danach kein Erfolg vergönnt: Nach zwei (wenig erfolgreichen) Singles (u.a. ein Duett mit Andrea Singh), einer Gastrolle in der Daily-Soap "Unter Uns", DJ-Auftritten und einem Job als Radio-Moderator zog er sich schnell ins Privatleben zurück. Angeblich ist er seit 2008 verheiratet. Auch in sozialen Netzwerken ist Milz nicht aktiv. Niemand weiß heute, was aus dem "ersten Held des deutschen Reality-TV" (O-Ton ProSieben) geworden ist.

Alex Jolig: Staffel 1 Mit 37 Jahren war Alex Jolig der älteste Teilnehmer der ersten "Big Brother"-Staffel und kickte Zlatko aus dem Container. Erinnerungswürdig: Sein Sex unter der Decke mit einer anderen Teilnehmerin – es war der erste Live-Sex im deutschen Fernsehen. Der Ex-Gastronom konnte nach der TV-Show eine erfolgreiche Single ("Ich will nur dich") vorweisen, die Platz 3 in Deutschland und Platz 1 (!) im Iran erreichte. Auch in Russland und Japan stieg der Song in die Charts ein. Es blieb aber bei diesem einzigen Songhit. Er versuchte sich als Schauspieler und Moderator, mediale Aufmerksamkeit bekam er aber vor allem aufgrund seiner kurzen Affäre mit Jenny Elvers, mit der er auch einen gemeinsamen Sohn hat. Heute lebt Jolig mit seiner zweiten Ehefrau Britt auf Mallorca. Gemeinsam leiten die beiden dort eine Agentur für Luxus-Immobilien. Zwischendurch tritt er in Reality-Shows auf (etwa "Prominent getrennt", "Goodbye Deutschland!"). Zudem produziert Jolig, der auch großer Motorrad-Fan ist, Öl- und Acrylgemälde, inklusive eigener Galerie in Palma de Mallorca.

Walter Unterweger: Staffel 2 Der damals 23-jährige Medizinstudent Walter Unterweger aus der Steiermark war der Frauenschwarm in der zweiten "Big Brother"-Staffel, am Ende wurde er trotzdem nur Achter. Seine erste Single "Ich geh nicht ohne dich" erreichte Platz 3 in den deutschen Charts, danach spielte er drei Jahre lang in der deutschen Daily-Soap "Marienhof" mit. Dort lernte er die Schauspielerin Henriette Richter-Röhl kennen, mit der er bis heute verheiratet ist und zwei Töchter hat. Nach dem Ausstieg aus "Marienhof" zog er sich aus der Öffentlichkeit weitgehend zurück. Er beendete sein Medizinstudium und arbeitet heute als Arzt in Berlin (wo er auch wohnt). Zudem ist er als Autor und Verleger (Wimmelbücher, vegane Kochbücher) tätig.

Harry Schmidt: Staffel 2 Harry Schmidt verließ als Zweitplatzierter der zweiten "Big Brother"-Staffel den TV-Container. Zuvor war er als Automechaniker tätig, seit der Reality-Show ist er erfolgreich im Entertainmentbusiness unterwegs. Seine Karriere startete er als Sänger, danach spielte er 15 Jahre lang die Rolle des Kneipenwirts Big Harry in der ARD-Serie "Großstadtrevier". Im Anschluss eröffnete er selbst eine Kneipe, die er aber nach zwei Jahren wieder verkaufte. Schmidt ist verheiratet und hat sechs Kinder. Sein Künstlername lautet – angelehnt an seine Rolle in der Soap – "Big Harry".

© Getty Images / ullstein bild Dtl. / Kontributor Hanka Rackwitz

Hanka Rackwitz: Staffel 2 Hanka Rackwitz nahm an der zweiten "Big Brother"-Staffel teil (damals 31 Jahre alt), wurde aber nach 56 Tagen hinausgewählt. Eine TV-Karriere gelang ihr trotzdem: Heute ist sie vor allem für ihre Rolle in der VOX-Pseudodoku "mieten, kaufen, wohnen" bekannt, 2017 zog sie zudem für RTL ins Dschungelcamp und holte Platz 2. 2024 war sie Teil der Sendung "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden". Rackwitz veröffentlichte 2016 mit "Ich tick' nicht richtig" ein Buch über ihre Angst- und Zwangsstörungen. Ansonsten lebt die heute 55-Jährige mittlerweile vor allem abseits des Rampenlichts.

Christian Möllmann: Staffel 2 Christian Möllmann machte sich als umstrittener "Nominator" in Staffel 2 einen Namen. Seine Selbstinszenierung und das provokante Verhalten sorgten für viel Zündstoff, nach einem Monat verließ er die Show freiwillig. Seine Debütsingle "Es ist geil, ein Arschloch zu sein" war ein mehrwöchiger Nummer-1-Hit und erreichte Platinstatus. Das folgende Album "Nominator" stieg bis auf Platz 3 der Charts. Danach war er als Moderator tätig, etwa der fünften "Big Brother"-Staffel. In Staffel 6 und 9 nahm er die Rolle des Gaststars bzw. Kommentators ein. 2016 versuchte Möllmann ohne Erfolg, erneut als Sänger durchzustarten. Seitdem hat man nichts mehr vom einst gefürchteten "Nominator" gehört.

© REUTERS/FABRIZIO BENSCH Kader Loth

Kader Loth: Staffel 5 Nur noch wenige bringen Kader Loth mit "Big Brother" in Verbindung, doch ihre Karriere startete die "Trash-TV-Queen" in Staffel 5. Dort gelang ihr der große Durchbruch, doch schon zuvor war sie erfolgreich als Penthouse-Model aktiv und absolvierte auch einige TV-Auftritte. Nach "Big Brother" war Loth in zahlreichen Reality-Shows zu sehen, u.a. in "Frauentausch", "Die Alm", "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" sowie in "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare" (gemeinsam mit ihrem Ehemann Ismet Atli, ein Berliner Unternehmer). Für Aufsehen sorgte Loth, als sie 2009 in die Politik ging und zur Frauenbeauftragten des Berliner Landesverbandes der Kleinpartei Freie Union wurde. 2024 nahm sie beim ESC-Vorentscheid teil, scheiterte aber. Loth bleibt aber ihrem Steckenpferd treu: 2025 ist sie eine der Kandidaten der zweiten Staffel von "The 50", der ersten Reality-Show von Prime Video. An ihrer Seite: unter anderem Verena Kerth, Micaela Schäfer, Gina-Lisa Lohfink, Yeliz Koç, Jenny Elvers, Tara Tabitha – und Jürgen Milski.