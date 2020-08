Promi Big Brother: Emmy Russ schildert schlimme Erfahrungen in spanischem Kinderheim

Die Situation sei irgendwann so eskaliert, dass die damals 17-Jährige in ein Kinderheim in Spanien geschickt worden war. Während sie mit Ikke ihre Erinnerungen teilte, konnte Russ ihre Tränen nicht unterdrücken. Zu schlimm dürften die Erfahrungen in ihrer Kindheit für sie gewesen sein. Weinend erzählte das Starlet weiter: "Meine Mama hat mich einfach verlassen. Von einem Tag auf den anderen. Sie ist nach Deutschland zurück und hat meinen Ausweis mitgenommen. Somit war ich ohne Papiere und ohne die Sprache zu sprechen da."

Im Kinderheim habe sie "viel Gewalt" erlebt. "Ich habe viele blaue Flecken gehabt. Und ich wünsche mir, dass ich Fotos davon hätte, damit mir nur ein einziger Mensch glaubt, was ich da durchgemacht habe", so Russ.

Das Schlimmste sei für sie gewesen: "Dass mich drei Erwachsene an ein Bett gefesselt haben, damit ich runterkomme, weil bei mir alle Drähte durchgebrannt sind. Ich konnte nicht mehr."