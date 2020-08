"Albtraum für jede Frauenbewegung": Big Brother-Star Emmy Russ empört Zuschauer

Laut Sat.1 hat die 1,57 Meter kleine Emmy Russ ein großes Ziel: "Sie möchte berühmt werden." Mit dem Start der neuen Staffel von "Promi Big Brother" ist die "in Luxus aufgewachsene" Blondine ihrem Traum einen Schritt näher gekommen. Beim Auftakt der Märchenedition der berüchtigten Trash-Show polarisierte die 21-Jährige bereits wie kein anderer Bewohner.

Bikini-Model Emmy Russ geht in die Vollen

Am Freitagabend war es Zeit für den langersehnten Start von "Promi Big Brother". Wieder einmal zogen 16 mehr oder weniger "prominente" Teilnehmer in eine WG - diesesmal aufgeteilt in "Märchenwald" und "Märchenschloss". Einem von ihnen winkt nach einem Aufenthalt von drei Wochen ein Preisgeld in der Höhe von 10.000 Euro.

Russ nutzte die Gelegenheit, um gleich einmal ihr Revier zu markieren. Schon in der ersten Folge machte Russ den anderen klar, dass sie sich "Love Island"-Womanizer Mischa Mayer krallen will. Der 28-Jährige sucht auch im Big Brother-Haus nach der großen Liebe.

"Er gehört mir. Er kann bei mir im Bett schlafen", erläuterte Emmy ihren weiblichen Mitstreiterinnen.

"Ich habe ein sehr hübsches Barbie-Gesicht"

Von ihrem Aussehen ist Emmy jedenfalls sehr überzeugt. Während ihrer Vorstellung erklärte sie: "Ich habe ein sehr hübsches Barbie-Gesicht. Nur mein Charakter ist ausbaufähig." Wobei sie anschließend anmerkte: "Na gut, meine Lippen könnten größer sein."