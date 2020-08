Provokation ist ihr Beruf: Die steile Karriere der Skandal-Youtuberin Katja Krasavice

Die junge Frau mit platinblonden Haaren, dicken Lippen und XXL-Dekolleté gilt schon seit einiger Zeit als einflussreicher Social Media-Star. Das Konzept von Krasavice, die mit bürgerlichem Namen eigentlich Katrin Vogel heißt, könnte man auf den ersten Blick gemeinhin als "billig" bezeichnen.

Sie inszeniert sich auf ihren Social-Media-Kanälen als aufreizende Femme Fatale, protzt mit ihren Rundungen und präsentiert sich überwiegend leicht bekleidet, dafür umso stärker geschminkt, in aufreizenden Posen. Provozieren will sie offenbar um jeden Preis. Da kann es schon passieren, dass Krasavice Tipps für den perfekten Blowjob gibt, oder sich im Bikini an Schneemänner in Penis-Form schmiegt.