Prinzessin Sofia: Zieht sie "Megxit" wie Harry und Meghan in Betracht?

Auf die Frage, ob sie es in Betracht ziehe, es dem Herzog und der Herzogin von Sussex gleichzutun, antwortete Sofia: "Nein. Nicht wirklich. Ich denke, ich habe eine so fantastische Balance gefunden, und ich sehe es wirklich als positiv an, dass ich diese stürmischen Jahre überstanden habe". Sie sehe es zudem "als großen Vorteil an, ein bisschen in beiden Welten stehen zu können", so Sofia, die damit wohl auf ihre bürgerliche Herkunft anspielte.

Schlanke Monarchie in Schweden

In Schweden kennt man das Modell, dass Mitglieder des Königshauses formal aus dem royalen Apparat ausscheiden aber bereits. König Carl XVI. Gustaf hat im Oktober 2019 entschieden, dass die Kinder von Prinzessin Madeleine und ihrem Mann Christopher O'Neill sowie der Nachwuchs von Prinz Carl Philip und Sofia in Zukunft keine königlichen Amtsgeschäfte auf höchstem Niveau mehr ausüben müssen.