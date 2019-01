So erlebte Carl Philips Frau ihre Anfänge als Prinzessin

Prinzessin Sofia (34), Frau des schwedischen Prinzen Carl Philip (39), äußerte sich in einer TV-Dokumentation über die Herausforderungen ihrer Anfänge am Hof. Die Doku wurde vom schwedischen Sender SVT am Neujahrstag ausgestrahlt.

Prinzessin Sofia fühlte sich hin- und hergerissen

Wie die Gala berichtet, sprach das ehemalige Dessous-Model in der diesjährigen TV-Dokumentation "Aret med Kungafamiljen" (dt.: "Das Jahr mit der Königsfamilie") über ihre erste Zeit als Prinzessin. Sie habe sich anfangs zwischen ihrem alten Leben und der neuen Rolle als Royal hin- und hergerissen gefühlt, berichtete Sofia. Mittlerweile aber käme sie gut mit ihrer neuen Funktion zurecht: "Jetzt ist dies meine Arbeit, meine Aufgabe."