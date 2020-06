Partnerlook: Carl Philip & Sofia von Schweden zeigen neues Foto ihrer Söhne

Mit einem sommerlichen Schnappschuss ihrer beiden Söhne Alexander (4) und Gabriel (2) verabschieden sich Carl Philip und Sofia von Schweden in die Sommerferien. Quasi, denn ihren Urlaub verbringen die schwedischen Royals - wie so viele - in diesem Jahr coronabedingt im eigenen Land.

"Wir wünschen einen schönen Sommer", schreibt das Paar auf Instagram zum neuen Foto, das den Nachwuchs im modischen Partnerlook zeigt.