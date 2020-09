Prinzessin Sofia: Ehrliches Interview über die Schattenseiten des Royal-Daseins

Nicht nur für Meghan Markle bedeutete die Hochzeit mit Prinz Harry eine gewaltige Umstellung: Seit 2015 ist das ehemalige Bikinimodel Sofia Hellqvist mit Prinz Carl Philip von Schweden verheiratet. 2010 wurde die Beziehung zwischen dem Königssohn und der Bürgerlichen bekannt, die inzwischen zwei gemeinsame Söhne haben. Nun sprach die 35-Jährige in der neuen TV-Dokumentation "Princess Sofia - Project Playground" mit Journalistin Renée Nyberg offen wie nie über die weniger angenehmen Aspekte ihres Lebens.

"Die Menschen beurteilten mich hart"

Auch wenn sie mittlerweile als angesehenes Mitglied der königlichen Familie akzeptiert wird, wurde Sofia wie auch Meghan vor allem zu Beginn ihrer Beziehung mit Prinz Carl Philip genau von der Öffentlichkeit beäugt. Mit ihrer "wilden" Vergangenheit als Fotomodel und ihrer Teilnahme bei "Big Brother" sorgte sie vor ihrer Hochzeit für wenig schmeichelhafte Schlagzeilen.

Wie sehr ihr die Vorwürfe damals zugesetzt haben, verriet Sofia aber erst jetzt. "Das Schwierigste war, alle Erwartungen zu erfüllen. Die Menschen beurteilten mich hart von außen. Es war, als ob sie die Dinge negativ sehen wollten. Egal, wie sehr ich mich anstrengte, es schien nicht auszureichen", erzählt sie jetzt in der neuen Dokumentation. "Es hat mich stark beeinflusst. Ich habe nicht verstanden, dass die Menschen so viel Hass empfinden."

Als Renée Nyberg von der Prinzengattin in Erfahrung bringen will, ob sie in der schwierigen Zeit Unterstützung bekommen habe, sagt Sofia: "Ja, vor allem von meiner Familie und natürlich von Carl Philip, sonst hätte es nicht funktioniert. Wir sind gut darin, miteinander zu reden."