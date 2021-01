Prinzessin Eugenie hochschwanger: Geburtsdatum ihres Kindes "geleaked"

"Jack und ich sind so aufgeregt", schrieb die 30-Jährige dazu. Die britische Prinzessin ist die Tochter von Prinz Andrew und seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (Fergie) und Enkelin der 94-jährigen Queen. Nähere Details verrieten die werdenden Eltern bislang nicht.

Babynews im Februar?

Das britische Hello-Magazin will nun aber den Geburtstermin des Kindes herausgefunden haben. Mitte Februar soll es demnach soweit sein. Wer dieses Detail ausgeplaudert hat, berichtete das Boulevardmedium hingegen nicht.

Im März wird Eugenie 31 Jahre alt. Sie ist bisher skandalfrei, bodenständig und im Hauptberuf nicht Prinzessin, sondern Kunstexpertin. Nur ihr Modegeschmack ist umstritten: Vor allem ihre ungewöhnlichen Hutkreationen lösten schon viel Spott aus. Eugenie studierte unter anderem Kunstgeschichte im nordostenglischen Newcastle, arbeitete zwei Jahre in einem Auktionshaus in New York und ist nun Direktorin bei der Londoner Kunstgalerie Hauser & Wirth. Seit Oktober 2018 ist sie mit dem Geschäftsmann Brooksbank verheiratet, der früher einmal Manager in einer Nobeldisco war. Die beiden haben sich im Skiurlaub in der Schweiz kennengelernt. Um ein paar Ecken sind sie sogar miteinander verwandt.