Prinz Williams Jugendtraum, dem Herzogin Kate in die Quere kam

Ja, es gibt in der Tat Royals, die Tattoos tragen. Um ein Haar hätte sich auch Prinz William in die Reihe der Adeligen eingereiht, die mit permanenten Körperschmuck auffallen. Wenn da nicht seine Ehefrau Herzogin Kate gewesen wäre, die den zukünftigen König davon abhielt, sich eine "riesige" Tätowierung stechen zu lassen.

Prinz William wollte Rücken-Tattoo à la Beckham

Die Sache trug sich 2008 zu, während Prinz William in der Royal Navy in der Karibik diente. Hier bemerkte er, dass viele der anderen Matrosen tätowiert waren und fand Berichten zufolge Gefallen an dem bunten Körperschmuck. William zeigte ein reges Interesse für die Tattoos seiner Kollegen und soll sich bei diesen darüber informiert haben, warum sie sich stechen gelassen haben und welche Bedeutung die jeweiligen Tätowierungen für sie hätten. William soll außerdem den Wunsch geäußert haben, sich selbst ebenfalls tätowieren zu lassen.

Laut einem Matrosen, der damals mit William zusammengearbeitet hat, habe sich der Royal vor allem von David Beckhams Schutzengel-Tattoo auf seinem Rücken beeindruckt gezeigt

"Viele der Jungs an Bord hatten Tattoos [und] es war offensichtlich, dass William fasziniert war", erzählte der Seemann der britischen Sun. "Er fragte, wie schmerzhaft das sei und wollte wissen, was sie von seiner Idee für ein Tattoo auf den Schultern halten."