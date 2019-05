Prinz William über Dianas Tod: "Ein Schmerz wie kein anderer"

William "Du fühlst einen Schmerz wie keinen anderen"

In einem TV-Beitrag stellte William vor einigen Tagen sein neues Projekt "Head Up" auf dem Sender BBC vor. Hochrangiger Partner des Projekts: "The Football Association". In dem Video unterhält sich der Prinz mit Englands Nationaltrainer Gareth Southgate und den Spielern Peter Crouch, Thierry Henry, Danny Roseu und Jermaine Jenas über die Relevanz psychischer Gesundheit.

Wegen des Todes von Prinzessin Diana wisse William, wie leicht die mentale Gesundheit aus dem Gleichgewicht gebracht werden kann.

"Ich denke, wenn du in einem sehr jungen Alter einen Verlust erlitten hast, fühlst du Schmerz wie keinen anderen Schmerz. Und du weißt, dass es in deinem Leben sehr schwierig sein wird, auf etwas zu stoßen, das noch schlimmer ist als das ist. Aber es bringt dich auch so nah an all die anderen, die um jemanden trauern", erzählte der Royal.