Prinz Harry über Diana: "Ich verlor meine Sicherheit als Sohn"

Die Freude über ihr erstes gemeinsames Kind, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, ist übergroß bei Meghan und Harry, die sich am Mittwoch erstmals mit ihrem Sohn in der Öffentlichkeit präsentierten. Seine verstorbene Mutter, Prinzessin Diana, scheint Harry in dieser emotionalen Zeit aber besonders zu vermissen.

Dianas Tod war "Verlust von Sicherheit"

Im Rahmen seines Besuchs in Den Haag, wo Harry den Countdown zu den Invictus Games 2020 einleitete, sprach der 37-Jährige offen über den Tod seiner Mutter und seine neue Rolle als Vater.

Harry unterhielt sich mit einem Ex-Soldaten namens Dennis van der Stroon, der von 2006 bis 2011 in der niederländischen Armee gedient hatte. Dieser zählte zu den Teilnehmern einer Radtour, an der auch der Prinz teilnahm.

"Er sagte, dass der Verlust der eigenen Mutter sich wie der Verlust von Sicherheit anfühlt. Eine Sicherheit, die man als Sohn wirklich braucht, die einem aber entrissen wird, wenn man die Mutter verliert", erzählte dieser über seine Begegnung mit dem Royal.