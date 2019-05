Archie auf Twitter mit Affen verglichen: BBC-Moderator gefeuert

Der BBC hat inzwischen seine Konsequenzen gezogen und den Moderator entlassen. "Ich wurde gefeuert", schreibt Baker auf Twitter. Der Sender erklärte seine seine Entscheidung mit den Worten: "Das war eine ernsthafte Fehleinschätzung, die wir als Radiostation nicht verkörpern wollen und die unsere Werte missachtet."

Meghan über Rassismus: "Es ist wirklich eine Schande"

Herzogin Meghan wurde seit Bekanntwerden ihrer Beziehung mit Prinz Harry schon oft Opfer diskriminierender Anfeindungen und rassistischer Kommentare im Internet. So wurde die gebürtige US-Amerikanerin Meghan, deren Mutter afroamerikanische Wurzeln hat, insbesondere wegen ihrer Hautfarbe beleidigt.

In ihrem ersten Interview, dass sie zusammen mit Prinz Harry dem BBC gab, sprach die einstige Schauspielerin über ihre traurigen Erfahrungen: "Natürlich ist es entmutigend. Es ist wirklich eine Schande, dass so eine Stimmung in der Welt herrscht, dass sich Menschen so sehr darauf fokussieren und dass es diese Diskriminierung gibt."