Archie: Ein Baby wie ein Meteorit - was hinter dem Namen steckt

Cleese hatte den Namen für die Figur selbst ausgesucht. Er benannte ihn nach dem Filmstar Cary Grant, der mit bürgerlichem Namen Archibald Leach hieß. C

Der Name Archie ist auch bekannt durch eine amerikanische Comicserie und den gleichnamigen Verlag.

In England und Wales war Archie 2017 an Rang 18 der populärsten Bubennamen. 2.803 Buben wurden in diesem Jahr Archie genannt. Seit 2003 war der Name immer unter den beliebtesten 50 Namen für männliche Babys in England.

Archie habe keine royale Vorgeschichte, sagen Experten den britischen Medien. Aber Meghan und Harry sind ja in vieler Weise unkonventionell.