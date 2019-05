Fauxpas: Palast macht Archie zu Williams und Kates Sohn

Es ist übrigens nicht das erste Versehen, das dem Palast in Zusammenhang mit Archies Geburt unterlaufen ist, wie die Daily Mail berichtet. Am Montag hatte man um zwei Uhr Mittags ein Statement veröffentlicht, in dem es hieß, dass Herzogin Meghan in den Wehen liege, obwohl ihr Sohn zu diesem Zeitpunkt bereits auf der Welt war. Archie wurde am Montagmorgen um 5.26 Londoner Zeit geboren. Das PR-Team rechtfertigte den falschen Hinweis mit der Begründung, dass es technische Probleme beim Versand der E-Mail gegeben habe und die Presse deswegen verzögert informiert worden sei.

Erste Bilder von Archie Harrison Mountbatten-Windsor