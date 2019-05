Royale Traumhochzeit mit Queen, Harry und den Middletons

Und wieder einmal läuteten in Windsor die Glocken für eine royale Hochzeit: Nachdem im vergangenen Jahr bereits Prinz Harry und Eugenie in der St. George’s Chapel geheiratet hatten, traute sich nun auch Lady Gabriella "Elle" Windsor - die Tochter von Prinz Michael von Kent und dessen Frau Marie Christine von Reibnitz in Windsor.

Royale Hochzeit in Windsor

Bei bestem Wetter sagte die 38-Jährige "ja" zu ihrem Verlobten Thomas Kingston.

Lady Gabriella traute sich in einem reinweißen Kleid von Luisa Beccaria mit meterlanger Schleppe.