William verrät ungewöhnlichen Spitznamen seiner Tochter Charlotte

Anfang der Woche zeigte sich Prinz William im Rahmen der Chelsea Flower Show mit Herzogin Kate und ihren drei Kindern: Prinz George (5), Prinzessin Charlotte (4) und Prinz Louis (1).

In einem Video, das am 20. Mai vom Kensington Palast geteilt wurde, sieht man wie der Herzog von Cambridge mit seinen Kindern in einem wilden Garten spielte. Diesen hatte Herzogin Kate mitgestaltet und ihrer Familie bereits vor der offiziellen Präsentation bei der Chelsea Flower Show gezeigt.