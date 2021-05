Erste Corona-Impfung erhalten: Prinz William tanzt aus der Reihe

Prinz William gab heute bekannt, dass er seine erste Dosis des Coronavirus-Impstoffs im Impfzentrum des Science Museum in London erhalten hat. Der Herzog von Cambridge twitterte am Morgen: "Am Dienstag habe ich meine erste Dosis des Covid-19-Impfstoffs erhalten. An alle, die an der Einführung des Impfstoffs arbeiten - vielen Dank für alles, was Sie getan haben und weiterhin tun."

Prinz William postet Foto vom Impftermin

Der Thronfolger veröffentlichte ein Foto, auf dem er mit Maske und hochgekrämpeltem Ärmel zu sehen ist, während ihm vom medizinischen Personal seine Impfung verabreicht wird. William, der Linkshänder ist, bekam seine Impfung in den rechten Arm.